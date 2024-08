Getty Images

Non solo Nico Gonzalez, la Fiorentina potrebbe decidere di privarsi di un altro calciatore molto importante all'interno della rosa. Stiamo parlando di Michael, autentica rivelazione della viola dello scorso anno. Classe 2004, il terzino è stato bravo a ritagliarsi velocemente spazio sia con la maglia gigliata sia con quella della nazionale azzurra e su di lui sono parecchi gli interessi delle squadre italiane ed estere.- In particolare, il ragazzo ha sempre riscosso un certo successo in Premier League, e l'Arsenal lo stima da tempo. Tuttavia, è dal Brentfod che si è registrato un certo interesse nelle ultime ore. A renderlo noto è Sky, che spiega come sul tavolo della dirigenza della Fiorentina sia arrivata un'offerta per un prestito oneroso con riscatto legato alle presenze. Le cifre di cui si parla si aggirano intorno ai 22 milioni di euro. Per adesso il club di via di RIpoli non sembra intenzionato ad accettare, ma la situazione potrebbe evolversi nelle prossime ore.

