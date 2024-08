GETTY

e a poco più di un giorno dalla chiusura del calciomercato, c’è una nuova pretendente per il centrocampista marocchino: si tratta dell’. Un ruolo fondamentale lo sta avendo il Cholo Simeone, che sta insistendo per cercare di portare il classe 1996 in Spagna. Sul giocatore, però, c’è anche il forte pressing dele l'idea– Il centrocampista di proprietà della, negli scorsi giorni, si era avvicinato al, tanto che vice-presidente del club turco aveva confermato l’interesse: “Abbiamo fatto un'offerta per il trasferimento di Amrabat per un anno in prestito con diritto di riscatto. Non voglio parlare troppo di cifre: si parlava di 15 milioni di euro. Abbiamo fatto un'offerta inferiore.”. Adesso, però, l’Atletico si è inserito nella corsa al mediano che ha disputato l’ultima stagione al Manchester United. Per la squadra del Cholo, però, sarà difficile superare l’offerta del Fenerbahce, visto che i turchi offrono un, mentre gli spagnoli sono fermi all’opzione con diritto di riscatto.

- Sul centrocampista marocchino, poi, c’è sempre il, che non ha mollato il colpo. Nelle ultime ore è anche stato proposto lo. Il centrocampista ex Hellas Verona è, infatti, in uscita dagli azzurri, ma la pista non sembra scaldarsi.