Fiorentina, Palladino: "Adli importante per noi. Amrabat? Chi è qui tiene alla maglia"

è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Puskas Akademia-Fiorentina: Queste le sue parole: "Questa è la mia Fiorentina dal primo giorno. E' una ricostruzione, ovvio che ci vuole un po' di tempo, stiamo crescendo giorno dopo giorno ed è quello che mi interessa. Vedo che c'è partecipazione e atteggiamento di squadra, per gli automatismi e i principi di gioco serve pazienza, bisogna passare anche dalle difficoltà e le critiche ma è lì che si cresce insieme".- "Adli è un giocatore forte, ha giocato nel Milan, quindi viene da una grande squadra, ha personalità, qualità tecniche, dinamismo e verticalizzazioni. E' abituato a giocare a due, sarà un giocatore importante per noi e sono contento che sia venuto a Firenze".

- "Siamo venuti qui per vincere la partita e passare il turno. Sappiamo che per loro è una partita storica e cercheranno di metterci in difficoltà, ci siamo preparati bene e domani voglio vedere un atteggiamento feroce, aggressività e una personalità importante".- "Stanno tutti bene e sono tutti concentrati sulla partita di domani, chi è qui è perché ci tiene alla Fiorentina e ci tiene a passare il turno. Ovvio che il mercato è parte di questo periodo, chi non è qua è perché è coinvolto in situazioni di mercato. La società sta lavorando bene, mancano pochi giorni ma noi dobbiamo pensare solo a quello da fare domani in campo".