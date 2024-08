GETTY

Fiorentina, Amrabat si allontana? Parla il vicepresidente del Fenerbahce: "Vuole venire da noi"

2 ore fa



La situazione relativa a Sofyan Amrabat continua ad essere in bilico. Il marocchino, particolarmente apprezzato da Raffaele Palladino, continua ad essere al centrro di diverse voci di mercato. A questo proposito Acun Ilıcalı, vice presidente del Fenerbahce, ha parlato a FutbolArena dell'interesse dei turchi nei confronti dell'ex Verona.



INTERESSE - "Abbiamo fatto un'offerta per il trasferimento di Amrabat per un anno in prestito con diritto di riscatto. Non voglio parlare troppo di cifre: si parlava di 15 milioni di euro. Abbiamo fatto un'offerta inferiore. Amrabat comunque vuole venire". Resta da capire, adesso, se le due società riusciranno a trovare una quadra per il trasferimento del marocchino