Puskas Akademia, Hornyak: "Abbiamo scoperto il punto debole della Fiorentina. Li attaccheremo 90'"

Il tecnico della Puskas Akademia,è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina. Queste le sue parole: "Neanche domani siamo i favoriti, lo sappiamo. Quello dell'andata è stato il primo tempo. E abbiamo fatto ciò che avevamo previsto e chiesto ai giocatori. Volevamo sorprendere la Fiorentina attaccando alti. Avrei firmato per il 3-3. Ma dopo i due gol il risultato finale è stato una piccola delusione. Spero che riusciremo a dare il nostro meglio. Non mancheremo mai di rispetto alla Fiorentina. Ma con un buon atteggiamento possiamo fare bene."

"Ho avuto questa impressione, ma non ci ho messo tutta questa enfasi. Credo che abbiamo trovato il punto debole per la Fiorentina. Non sono ancora abituati a giocare a tre dietro. E noi ne abbiamo approfittato con audacia e cattiveria. Abbiamo avuto un ottimo atteggiamento e abbiamo segnato subito due gol. E se Soisalo avesse calciato meglio avremmo fatto anche il 3 a 0. Non faremo catenaccio. Ci concentreremo sull'attaccare e sul pressare gli avversari per tutti i 90'. Differenza di età? Noi abbiamo tantissimi giocatori giovani in squadra. Nessuno come noi ha giocatori in rosa nati nel 2007. L'età è un fattore, ma ce ne sono altri. La partita di domani sarà più difficile rispetto all'andata. Ma si deciderà tutto mentalmente in campo. Abbiamo ottime possibilità se giocheremo con coraggio. Hanno una squadra molto più costosa della nostra."

- "Per noi sarà difficilissimo indipendentemente da che Fiorentina troveremo. La Fiorentina è forte, ma non è quella che dovrebbe essere. Io non giocherò mai per lo 0-0. Io voglio che la mia squadra giochi in maniera offensiva. Non giocherò mai con 5 difensori. e voglio che anche i difensori sappiano attaccare, La Fiorentina sta sperimentando tanto e vedremo se riusciremo a trovare di nuovo il loro punto debole."