Fiorentina, anche Pinamonti nel casting dell'attaccante. Ma la concorrenza è folta

49 minuti fa

Cercasi centravanti. Potremmo sintetizzare così il mercato della Firoentina che nel corso dell'estate cercherà un numero nove da regalare al nuovo tecnico Raffaele Palladino. Fra i profili monitorati, si legge stamattina su La Gazzetta dello Sport, c'è anche quello di Andrea Pinamonti, che già in passato era stato accostato ai viola. Per la rosea, i viola potrebbero provare l'affondo decisivo già nel corso dei prossimi giorni. Anche se gli ostacoli sul cammino della trattativa non mancano.



CONCORRENZA - Il Sassuolo chiede 15 milioni di euro per il proprio bomber (a segno 11 volte nel corso dell'ultimo campionato) e la Fiorentina sta seriamente pensando di accontentare la società emiliana. Tuttavia, su di lui va registrata anche una certa concorrenza. Su Pinamonti è infatti forte l'interesse di Parma e Como, neopromossa in Serie A.