Carrarese in Serie B, esulta anche Buffon: "Loro promossi, Parma in A e Juve Coppa Italia, che annata!"

19 minuti fa



Gianluigi Buffon, capo delegazione dell'Italia ma anche ex presidente della Carrarese negli anni successivi al suo ritiro dopo una carriera da portiere di Parma e Juventus, ha parlato alla Rai:



"Che anno fantastico: la Juventus che vince la Coppa Italia, il Parma in Serie A e la Carrarese in Serie B! Tante energie positive per un territorio che non sempre riesce a vivere queste sensazioni. Carrara e i carrarini meritano un elettroshock del genere, ne beneficia tutta la società. Grande merito alla proprietà e a chi ha portato avanti questo progetto vincente".