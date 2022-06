Tra i tanti protagonisti della 102esima edizione di Pitti Uomo, in scena questa settimana a Firenze, c’era anche la bandiera della Fiorentina Giancarlo Antognoni. L’ex dirigente viola, interrogato sulle possibilità di uno scambio Milenkovic-Pinamonti con l’Inter, ha avuto modo di dire la sua sull’operazione. Queste le sue parole riportate da Firenze Viola:



"Chi ci guadagna? Non è questione di guadagno, ma di ruoli. Le punte oggi sono molto richieste e ricercate, è difficile trovare quelle buone. Pinamonti ha fatto bene ad Empoli, se dovesse venire alla Fiorentina farebbe bene. Milenkovic sarebbe una perdita notevole, bisogna vedere eventualmente chi lo sostituirà, ci sono difensori in giro, ma il problema è generale ed è difficile trovarne di meglio. Se Milenkovic dovesse andare via e c'è l'opportunità di prendere Pinamonti, penso che sia una buona operazione. Con l’arrivo di Pinamonti però i viola prenderebbero un bel giocatore, è forse una delle punte migliori di questa ultima stagione".