Nelle prossime ore Fiorentina ed Empoli si incontreranno per discutere del futuro di Szymon Zurkowski, quest’anno in prestito agli azzurri ma di proprietà viola, ma sarà l’appuntamento giusto per discutere di altre possibili operazioni di mercato. L’idea sembra quella di intavolare anche un’ulteriore scambio per garantire a Vincenzo Italiano il sostituto ideale di Biraghi sulla fascia sinistra.



L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport – Stadio ha sottolineato come la Fiorentina, oltre che a Guglielmo Vicario, sia interessata a Fabiano Parisi. Il terzino sinistro classe ’00 andrebbe a ricoprire la casella di vice Biraghi attualmente occupata da Terzic, praticamente mai utilizzato da Italiano durante la stagione. L’interessamento non è recente e già la scorsa estate c’era stata una richesta di informazioni. Adesso i viola però possono utilizzare la carta Zurkowski, che ormai sembra non rientrare nei piani del tecnico gigliato.