Fiorentina, asse caldo col Napoli. Quattro nomi sul tavolo, c'è anche Martinez Quarta

C'è il rischio che possano essere in diversi a percorrere l'autostrada del Sole nel tratto che da Firenze porta a Napoli e viceversa. Già, perché secondo quanto racconta il Corriere dello Sport il Napoli e la Fiorentina stanno intrattenendo colloqui piuttosto serrati in vista del mercato di gennaio.- Gli azzurri sono alla ricerca di un difensore e in questo senso sta tornando in auge il nome diche quest'anno non sta trovando molto spazio in viola nonostante il rinnovo firmato quest'estate. Il tutto mentre le due società chiacchierano anche di Michael, stimato da Palladino e nella lista di Pradè dopo le vicende che hanno riguardato Edoardo Bove.

- Ma non è tutto perché, come scrive il quotidiano, Fiorentina e Napoli stanno valutando anche la possibilità di fare uno scambio sulle corsie.ha rotto con tecnico e ambiente,è stato bocciato da Antonio Conte. E all'orizzonte potrebbe profilarsi proprio uno scambio fra i cartellini di questi due giocatori.