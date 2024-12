Vitoria Guimaraes-Fiorentina: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Dopo otto vittorie consecutive la Fiorentina ha trovato una sconfitta in campionato sul campo del Bologna. Ma per i viola non c'è tempo di disperarsi e serve riprendere subito la marcia anche in Europa. I gigliati sfideranno in trasferta il Vitoria Guimaraes giovedì 19 dicembre 2024 alle ore 21:00 nell'ultima partita del girone unico di Conference League. I viola sono al terzo posto con 12 punti e vogliono conquistare l'accesso agli ottavi superando proprio i portoghesi a 13.Partita: Vitoria Guimaraes-Fiorentina

Data: giovedì 19 dicembre 2024Orario: 21:00Canale TV: Sky Sport Uno , Sky SportStreaming: SkyGo, NOWVarela, Costa, Rivas Viondi, Fernandes, Miguel Maga; Tiago Silva, Manu, Mendes; Kaio Cesar, Josè Bica, Santos. All. Rui Borges.Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Pongracic, Parisi; Richardson, Mandragora; Ikoné, Beltran, Sottil; Kouamé. All. PalladinoPalladino ripropone l'alternanza fra squadra di campionato e quella di coppa. Dodò non ci sarà però contro l'Udinese per squalifica e scenderà in campo in Portogallo. Pongracic torna a lavorare in gruppo. Possibile che trovi spazio fin da subito.

- Vitoria Guimaraes-Fiorentina sarà visibile ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport dopo aver sottoscritto un abbonamento valido all'emittente satellitare.La gara sarà visibile anche sulle applicazioni, scaricabili su tutti i principali store, SkyGo e Now con un abbonamento attivo.