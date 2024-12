Fiorentina, asse caldo con il Napoli: tre nomi in ballo. La verità su Parisi e il Milan

Redazione Calciomercato

sul campo per tornare a volare dopo i passi falsi contro Bologna e Udinese, Daniele Pradè e Roberto Goretti invece sono molto attivi. L’intenzione è quella di non stravolgere la rosa a gennaio perché c’è grande fiducia in questo gruppo e nel percorso iniziato con Raffaele Palladino.che con l’arrivo del nuovo allenatore hanno perso il posto da titolare in squadra e sono finiti molto indietro nelle gerarchie:per quello che sarebbe un gradito ritorno nel club che lo ha lanciato verso il grande calcio.

- Con il Napoli il dialogo è stato aperto 15 giorni fa e può portare a Firenze due giocatori.Per il classe 1998 si tratta sulla base di unche con Antonio Conte sta faticando a trovare spazio a causa del passaggio al 4-3-3.

per trovare maggior spazio nella seconda parte di stagione. Il club larianoIn caso di fumata grigia, occhio al possibile inserimento del Milan, che sta valutando la possibilità di inserire in rosa una nuova alternativa a Theo Hernandez.