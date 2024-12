Getty Images

Sportitalia - Fiorentina su Fazzini: è il preferito per sostituire Bove

49 minuti fa



Edoardo Bove recitava un ruolo fondamentale nello scacchiere tattico di Raffaele Palladino e la sua assenza ha già iniziato a pesare nelle prestazioni e nei risultati della Fiorentina. Ecco perché la priorità assoluta della società gigliata è quella di regalare al tecnico un nuovo centrocampista che possa sopperire alle lacune messe in mostra nell'ultimo periodo. Si è parlato di Folorunsho in queste settimane ma, secondo quanto riferiscono i colleghi di Sportitalia, il primo nome sulla lista di Daniele Pradè si chiama Jacopo Fazzini.



Il classe 2003 è uno dei pezzi pregiati dell'Empoli che lo valuta intorno ai 15 milioni. La Fiorentina, come detto, lo reputa il sostituto ideale di Bove ma arrivare a lui non sarà facile. Fazzini piace anche alla Lazio e, nelle scorse settimane, persino il Napoli aveva chiesto informazioni su di lui. Tuttavia, la Fiorentina ha dalla sua gli ottimi rapporti con il presidente azzurro Fabrizio Corsi che potrebbero fare la differenza in questo senso. la situazione resta fluida.