Fiorentina, Barak: "Dopo Atene momenti di tensione con la società. Futuro? Parlerò col mio agente"

Direttamente dal ritiro della Repubblica Ceca, Antonin Barak è intervenuto ai microfoni di sport.cz dove ha parlato dell'ultima stagione trascorsa a Firenze: "Conference? Penso che quest’anno la delusione sia stata ancora maggiore. Volevamo davvero vincere, volevamo farcela dopo aver perso anche lo scorso anno. L’Olympiacos ha gestito la partita meglio di noi. La delusione è stata grande, ma questo è lo sport. La situazione è stata difficile per tutti. Per noi giocatori, per i tifosi, per tutta la città. Dopo una partita del genere tutti cominciano a incolparsi a vicenda, a cercare gli errori anche dove forse non ce ne sono.È comprensibile. Gli ultimi giorni dopo la finale, quando ancora aspettavamo la gara con l'Atalanta, sono stati tra i peggiori che ho vissuto in carriera. Ma il tempo guarirà questa dolorosa ferita."

"La mia attenzione è esclusivamente sull'europeo. Vedremo dopo, parlerò con il mio agente della situazione. Ma alla Fiorentina mi trovo bene, lì ho ancora due anni di contratto, la società conta su di me per la prossima stagione. Ma adesso penso solo alla Nazionale. Stagione? Gioco con una certa continuità da marzo.dopo quanto successo a gennaio. Nel complesso la stagione ha avuto aspetti positivi e negativi. L'inizio è stato duro, con i problemi di salute che ho avuto, poi mi sono rimesso in forma. La stagione ha avuto alti e bassi, ma cerco sempre gli aspetti positivi."