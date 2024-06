Sampdoria, dalla pista Inter a Fiorentina e Torino: Audero è un rebus

Getty Images

Il ritorno alla, dove è un vero e proprio eroe, sarà soltanto momentaneo: a breve Emilsarà nuovamente blucerchiato, dal momento che l'Inter tra oggi e domani non eserciterà il diritto di riscatto per il portiere, ma il suo passaggio a Genova sarà soltanto transitorio. Il numero uno doriano è sul mercato, Manfredi lo ha individuato come uno dei 'sacrificabili' per racimolare il famoso gruzzoletto di plusvalenze cruciale per il mercato della Samp, e spetterà ad Accardi il compito di ottenere il maggior importo possibile dalla sua cessione.

La cifra che la Sampdoria chiederà per Audero, di base, sarà sempre dicioè l'importo chenon pagherà per il suo riscatto. L'accordo trovato a suo tempo tra i blucerchiati e i nerazzurri era stato imbastito sulla base di un prestito oneroso a 2 milioni, più altri 7 di diritto di riscatto, pronti a diventare obbligo in caso di qualificazione dell'Inter alla prossima Champions League con Audero in campo per un numero di partite superiore al 40% di tutte le gare giocate dalla squadra di Inzaghi. L'obiettivo non è stato centrato, e così Audero farà ritorno alla base.

Nei giorni scorsi, i rumors di mercato sull'estremo difensore classe 1997 sono stati molti, a partire proprio da quelli relativi ad un possibile acquisto a(se il suo prezzo dovesse scendere) messi in giro, secondo Il Secolo XIX, dal suo procuratore Tullio Tinti. Poi si è parlato del, che ha una proprietà indonesiana, poi del. Di recente è uscito anche il nome dellae del, in caso dovesse essere ceduto Milinkovic-Savic. Audero comunque ha mercato pure all'estero: a gennaio 2023 il Nottingham era stato ad un passo dal tesserarlo, all'epoca il portiere aveva rifiutato per salvare la Samp e non abbandonare la squadra in un momento di difficoltà.