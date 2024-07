Fiorentina, Barak: "Kean e Pongracic lavorano bene, ma la preparazione è tostissima"

Getty Images

ha parlato direttamente dal ritiro che la Fiorentina sta svolgendo in Inghilterra. Queste sono le sue parole: "Sono contento di essere tornato. Non abbiamo tanto tempo, quindi dobbiamo lavorare al massimo. Sto recuperando piano piano il ritmo, mi sto quasi allenando totalmente con la squadra. Mi sento molto bene.""In questo momento il calcio funziona cosi. Tante partite bellissime, come l'opportunità di giocare l'Europeo, un'occasione che non capita a tutti nella vita. Adesso serve guardare avanti perché l'ultima stagione non è finita come volevamo."

- "Il mister mi ha chiamato subito, poco prima della partita con il Portogallo. Sento tanto entusiasmo in lui e nella squadra. La preparazione è veramente tosta, ma lavoriamo bene con lui.""In Inghilterra i campi sono bellissimi. Abbiamo tutto quello che ci serve, non poteva andare meglio.""La squadra è molto giovane e questo fa bene. I nuovi arrivati (Kean e Pongracic ndr) stanno lavorando molto bene con la squadra e hanno voglia di fare bene con la Fiorentina"