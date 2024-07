Fiorentina, ultimi dettagli per Colpani. Il Monza inserisce un'altra clausola? Il punto

Getty Images

C'è un nome più degli altri che in questo momento si trova in cima alla lista degli obiettivi della Fiorentina. Si tratta didel Monza, profilo a cui la Fiorentina si è molto avvicinata nel corso degli ultimi giorni e al netto delle smentite dell'AD dei brianzoli Adriano Galliani. Secondo quanto scrive stamani la Gazzetta dello Sport, le rispettive dirigenze si incontreranno nei prossimi giorni per definire gli ultimissimi dettagli dell'affare che porterà el flaco alla corte di Raffaele Palladino, tecnico con cui ha fatto benissimo in Lombardia.

- L'accordo, si legge, potrebbe essere trovato sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto a cui aggiungere una percentuale sulla futura rivendita. Il Monza vorrebbe 15/18 milioni in tutto, ma il rapporto tra le due società è ottimo e il giocatore sarebbe molto contento di vestire la maglia viola.- Colpani, vero e proprio pupillo di Palladino, andrebbe a ricoprire il ruolo di trequartista di destra nello scacchiere del tecnico viola andandosi ad alternare con Nico Gonzalez, sempre che l'argentino alla fine rimanga in viola alla fine della sessione di calciomercato.