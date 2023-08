Rocco Commisso ha rifiutato in settimana un'offerta da 43 milioni per Nico Gonzalez da parte del Brentford. Secondo Tuttosport, in caso di rialzo da parte degli inglesi, la Fiorentina potrebbe accettare per poi buttarsi con forza su Berardi. La Juventus resta però sempre sullo sfondo per il campione d'Europa.