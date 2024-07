Getty Images

Fiorentina, mezza Premier vuole Kayode. Ecco da che base tratta il club per la cessione

19 minuti fa



Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina fa il punto su quelli che sono i giocatori in odore di cessione in casa Fiorentina. Tuttavia, quelli in grado di generare un'entrata importate in termini monetari sono sostanzialmente due: Nico Gonzalez e Michael Kayode.



PIANTICELLA - E proprio a proposito di Kayode potrebbero esserci degli sviluppi in questo senso. Per il quotidiano, potrebbe scatenarsi a breve un'asta con le squadre di Premier protagoniste.



BAGARRE - Sul ragazzo, si legge, ci sono in ordine: Arsenal, Tottenham, Aston Villa, Bournemouth e adesso Newcastle. Sul classe 2004, insomma, c'è mezza Premier League ma la Fiorentina è tranquilla forte anche del contratto fino al 2028 e la risposta ai primi approcci è sempre stata la stessa: sotto i 30 milioni di euro non si tratta.