Fiorentina: Bove 'arbitro' d'eccezione in allenamento

, dopo aver accompagnato i suoi compagni di squadra dalla panchina in partita, resta al fianco dellae non smette mai di far mancare il proprio sostegno al gruppo viola. Il centrocampista, che dopo il malore accusato contro l'Inter porta un defibrillatore sottocutaneo che al momento gli impedisce di scendere in campo, come riferisce Sportmediaset ha dato una mano a Raffaele Palladino e,, come testimoniato da un video diffuso da Passione Fiorentina.

Lo stesso Bove ha poi postato una foto sulla sua pagina Instagram in cui è ritratto sul campo di allenamento con il fischietto.