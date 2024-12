Fiorentina, Bove torna al "Franchi". Sarà in panchina insieme ai compagni nella sfida con l'Udinese

Si era fermato tutto lo scorso primo dicembre, quando al 17' di Fiorentina-Inter si era accasciato a terra privo di sensi facendo presagire il peggio. Oggi Edoardo Bove fa ritorno allo stadio "Franchi" in occasione di Fiorentina-Udinese per riabbracciare i compagni ed un popolo, quello viola, che gli ha mostrato una straordinaria vicinanza negli attimi e nei giorni successivi al problema cardiaco che ha fatto temere per la sua vita e che oggi pone inevitabili dubbi sul prosieguo della sua carriera.



Bove aveva fatto ritorno al Viola Park qualche giorno fa per salutare e far visita ai compagni dopo la dimissione dall'ospedale di Careggi e questa sera sarà ad assistere al match. Ma non dalla tribuna, come si era ventilato nel corso della mattinata. Bove sarà infatti in panchina accanto ai compagni grazie ad una speciale deroga che è stata concessa al ragazzo che, ovviamente, non potrà però scendere in campo. Questo perché, dopo l'operazione alla quale è stato sottoposto per impiantare un defibrillatore sottocutaneo per ripristinare le normali funzioni cardiache, per quelle che sono le regole in Italia non gode dell'idoneità sportiva per giocare a calcio.

Firenze sarà comunque felice di riabbracciare Edoardo per la prima volta dopo venti giorni carichi di emozioni.