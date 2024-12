Violamania: Pradè manda un messaggio alla squadra, la squadra manda un messaggio a Pradè

Foto Calciomercato

Mettici una condizione fisica non brillante come un paio di mesi fa, mettici 20 giorni in cui l'ambiente ha vissuto momenti difficili a livello emozionale, mettici l'assenza di un giocatore fondamentale come Bove, la squalifica e qualche elemento sottotono, mettici anche un pizzico di sfortuna e non è difficile darsi una spiegazione per la sconfitta con l'Udinese. Eppure,dopo Bologna. E lo hanno confermato le voci che sono arrivate dalla pancia del Franchi nell'immediato post partita.

"Per noi è un dispiacere grande, oggi non siamo stati la solita Fiorentina.. Non sono parole banali quelle scelte dal ds viola Daniele Pradè subito dopo la sfida coi friulani. Un messaggio molto chiaro alla squadra che è scesa in campo, soprattutto nel secondo tempo, con un atteggiamento contraddistinto da un po' di sufficienza. Non un fulmine a ciel sereno dato che, già dalla sfida col Cagliari in poi, erano arrivate delle avvisaglie di un calo abbastanza evidente (e non soltanto fisico) della squadra. Ma per un dirigente che manda un messaggio alla squadra, c'è anche una squadra che manda un messaggio al dirigente.

"Sì, Bove manca proprio a livello numerico. Se notate, quando serviva lo abbassavo in mezzo al campo. Per forza di cose sto cercando di trovare una soluzione diversa". Palladino lo ha detto piuttosto chiaramentein mezzo al campo e non solo. In attesa del mercato servirà fare di necessità virtù. Ma l'Udinese ha fatto vedere che questa squadra qualche problema ce l'ha eccome.