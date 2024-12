Getty Images

Fiorentina, Brekalo e Barak decisivi in Turchia: la loro situazione contrattuale

Cristian Giudici

4 minuti fa



Il Kasimpasa batte 2-0 l'Eyupspor nell'anticipo della 16esima giornata del campionato turco. Decidono i gol di Josip Brekalo al 57' e di Antonin Barak (entrato dalla panchina al 71') all'82', sempre su assist di Haris Hajradinovic. Grazie a questa vittoria la squadra sale all'ottavo posto in classifica con 19 punti raccolti in 15 partite.



Entrambi i marcatori sono ancora di proprietà della Fiorentina, che li ha ceduti in prestito annuale nello scorso mercato estivo. Sia l'attaccante esterno croato (classe 1998 ex Torino alla sua seconda rete in Turchia), sia il centrocampista ceco (classe 1994 ex Udinese e Lecce al suo primo gol stagionale) sono sotto contratto fino a giugno 2026 con il club viola, che li ha pagati rispettivamente 1,7 e 9,3 milioni di euro per acquistarli da Wolfsburg e Verona.