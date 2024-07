Fiorentina, cambia ancor ail giorno delle visite di Kean. Ecco quando è atteso a Firenze

Getty Images

La Fiorentina si prepara ad abbracciareprimissimo acquisto della sessione estiva di calciomercato dei viola. L'accordo con il ragazzo e con la Juve è totale da tempo. Kean firmerà un contratto quinquennale da 2,2 milioni a stagione e nelle casse della Juventus finiranno circa 18 milioni di euro bonus compresi. Tutto questo, però, soltanto dopo che l'attaccante vercellese avrà svolto le visite mediche col nuovo club. In un primo momento sembrava che Kean potesse arrivare a Firenze già nel corso di questa settimana, poi il ragazzo ha beneficiato di qualche giorno ulteriore di vacanza e oggi arrivano ulteriori aggiornamenti sul suo arrivo in città.

- Stando a quanto riporta Violanews, Kean arriverà a Firenze per le visite nella giornata di lunedì, quando la Fiorentina inizierà ufficialmente il ritiro per la prossima stagione sportiva. Probabile che il ragazzo ne svolga una parte in città e le concluda presso il Viola Park, nuovissimo centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli.Firenze si prepara ad accogliere Moise Kean alla Fiorentina. Sarà lui il primo acquisto ufficiale dell'era Palladino che dà subito ha richiesto a gran voce un investimento in attacco. L'ex Juventus arriverà a Firenze, come riportato da Nicolò Schira, lunedì mattina dove svolgerà le visite mediche di rito e firmerà il suo contratto con la Fiorentina.7Leggi i commentiL'ex PSG firmerà fino al 2028 per 2,2 milioni a stagione. Alla Juventus andranno 13 milioni più 5 di bonus, alcuni dei quali facilmente raggiungibili. Da capire se Kean sarà l'unico investimento in attacco da parte del club di Rocco Commisso.

LEGGI ANCHE“Pausa calma”, sesto cambio e interviste: le novità per la stagione 2024/25Inoltre, lunedì inizierà ufficialmente la nuova stagione della Fiorentina. Il Viola Park aprirà i cancelli ai giocatori per dare inizio al ritiro sotto gli occhi di Raffaele Palladino. Domenica sera prevista la prima amichevole contro la Primavera di Galloppa.