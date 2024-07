Fiorentina, nuovo nome dalla Bundesliga per la mediana

Getty Images

Il reparto di centrocampo della Fiorentina è quello che maggiormente avrà bisogno di innesti nel corso della sessione estiva di calciomercato. Dopo gli addii di Castrovilli, Bonaventura, Lopez, Arthur e Duncan è praticamente rimasto il solo Mandragora rispetto alla squadra che ha portato a termine la stagione. Ed è per questo che i viola continuano a seguire con interesse profili come quello di Marco Brescianini con cui si è acceso l'ennesimo duello di mercato con l'Atalanta. ma i viola stanno battendo anche alcune piste estere.- Una di queste porta adel Borussia Moenchengladbach. A scriverne stamani è il Corriere dello Sport che spiega come i viola lo abbiano messo nel mirino per questa estate. Neuhaus ha messo a referto 29 presenze condite da 4 reti e 4 assist nel corso dell'ultima stagione ed è un centrocampista che è già stato nel giro della nazionale maggiore. Neuhaus viene da un problema al tendine d'Achille che ne ha compromesso il rendimento negli ultimi mesi ma il suo nome potrebbe essere spendibile per la Fiorentina del prossimo anno, che cerca mediani che sappiano combinare fisicità e qualità.

La Fiorentina cerca rinforzi a centrocampo. Uno degli obiettivi è Marco Brescianini per il quale si prospetta un duello di mercato con l'Atalanta. Spunta, però, un nome nuovo. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, il club viola avrebbe messo nel mirino Florian Neuhaus del Borussia Moenchengladbach (LA SCHEDA SU TUTTITALENTI). Classe 1997, ha collezionato 29 presenze nella stagione 2023-2024 segnando 4 gol e servendo altrettanti assist. Vanta pure 10 apparizioni nella nazionale tedesca.Le caratteristiche—17Leggi i commentiÈ un destro naturale e preferisce giocare sulla mediana, ma la sua elasticità gli permette di spostarsi sulla trequarti con grande disinvoltura. Il suo contratto scadrà nel 2027. Tre anni fa visse il momento più florido della sua carriera giocando le qualificazioni per Qatar 2022 con la sua Nazionale e non per nulla raggiunse un valore di oltre 30 milioni. Il suo rendimento e le presenze in campo soon diminuite negli ultimi anni e adesso è un po’ sparito dai radar per via dei problemi al tallone d’Achille accusati ad aprile, che gli hanno precluso praticamente tutto il finale di stagione (poco più di 20 minuti negli ultimi tre mesi).