Fiorentina, chi se non arriva Retegui? Pradè pronto a pescare in Olanda o in Premier

La Fiorentina continua a puntare con decisione su Mateo Retegui del Genoa, ma nel calcio tutto può cambiare rapidamente e non è da escludere che la trattativa possa saltare. Pertanto, il club viola sta valutando anche altri attaccanti per la sessione estiva di calciomercato. Secondo La Nazione, uno dei nomi in cima alla lista èattaccante greco classe ’98 che attualmente milita nell’AZ Alkmaar in Olanda. Nonostante il Benfica sembri essere in vantaggio nella trattativa, ci sono ancora dubbi su una possibile partenza di Cabral e questo potrebbe inchiodare i portoghesi. .

Un altro nome emerso nelle ultime ore è quello didalla Premier League, attualmente in forza al Crystal Palace e con un passato in Bundesliga al Magonza. I suoi 16 gol e 5 assist in 35 partite rappresentano un buon biglietto da visita, e il costo del suo cartellino si aggira intorno ai 20 milioni. Tuttavia, l’operazione richiede tempo e il giocatore, pur preferendo restare in Premier, potrebbe considerare un'offerta allettante.