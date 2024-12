Getty Images

Fiorentina, colpo low cost dalla Premier? Occhi su Calvert-Lewin dell'Everton

7 minuti fa



Fra i ruoli in cui la Fiorentina ha necessità di investire c'è certamente quello del centravanti. Moise Kean è letteralmente rifiorito da quando ha messo la maglia della Fiorentina ma, di contro, nessuno sembra essere alla sua altezza quando per qualche motivo è indisponibile. E anche ieri sera contro il Vitoria Guimaraes Christian Kouamé ha mostrato parecchi limiti nell'interpretazione del ruolo. Ecco perché i viola sono alla ricerca di un vice Kean e il nome nuovo fatto dai colleghi di Sky è quello di Dominic Calvert-Lewin.



PROFILO - Centravanti inglese classe '97, Calvert-Lewin è di proprietà dell'Everton dal 2016. Il suo contratto coi toffees scadrà il prossimo giugno e proprio per questo i viola sperano di poter, già a gennaio, chiudere l'operazione a prezzi decisamente contenuti. L'ex Sheffield, da sempre considerato un talento estremamente precoce, ha messo fin qui a segno due reti in 15 presenze stagionali con la maglia dell'Everton.