Fiorentina-Udinese: formazioni, dove vederla in tv e streaming

si affrontano nel penultimo match della 17esima giornata di Serie A. Il fischio d'inizio è fissato per ledi lunedì 23 dicembre allo stadio Artemio Franchi di Firenze. I viola arrivano dal pareggio in Portogallo che ha sancito l'accesso agli ottavi di finale di Conference League ma devono riscattare la sconfitta nell'ultimo turno di campionato contro il Bologna. I friulani vengono da due sconfitte fra campionato e Coppa Italia nei due big match con Napoli e Inter e vogliono riprendere la marciaPartita: Fiorentina-Udinese

Data: lunedì 23 dicembre2024Orario: 18:30Canale TV: DAZNStreaming: DAZN- De Gea; Kayode, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean.- Sava; Kristensen, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca.Palladino deve rinunciare a Dodò squalificato, chance per kayode. Per il resto i viola scenderanno in campo coi titolarissimi con un ballottaggio a sinistra fra Sottil e Beltran. Runjaic recupera Lovric ma deve fare a meno di Payero, Davis e Zarraga, oltre ad Okoye. Atta scalpita dopo la buona prova in Coppa Italia

- Fiorentina-Udinese sarà visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione 'Prime Channels'.- L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.

- La telecronaca della sfida è affidata a Gabriele Giustiniani con commento tecnico di Alessandro Budel