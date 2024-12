Fiorentina, i sorteggi degli ottavi di Conference League: ecco chi può affrontare

Chi affronterà lanegli ottavi di finale di? I viola disi sono qualificati con il terzo posto assoluto al termine della fase a girone unico e di conseguenza hanno raggiunto l'accesso diretto per gli ottavi di finale della competizione in cui sono l'unica italiana in corsa. Oggi a Nyon si sono svolti gli accoppiamenti della fase a playoff da cui è stato anche stabilito il tabellone generale con gli accoppiamenti per gli ottavi di finale che vedranno proprio la Fiorentina coinvolta.le potenziali rivali da classifica potevano essere le squadre che hanno chiuso la prima fase al 13°, al 14°, al 19° e al 20° posto ovvero Panathinaikos, Olimpia Lubiana, Vikingur e Borac.

Le due vincenti potrebbero pescareVa ricordato che i playoff di qualificazione si giocheranno in doppia gara andata e ritorno il prossimo 13 e 20 febbraio, gli ottavi di finale, invece, sono in programma il 6 e 13 marzo sempre in doppia gara andata e ritorno..