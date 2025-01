Fiorentina, cosa aspettarsi dal mercato di gennaio: dal sogno Luiz Henrique all'attesa per Folorunsho

Si sa che, a volte, i regali che troviamo sotto l'albero non sono proprio gli stessi di quelli scritti nella letterina a Babbo Natale, ma non per questo sono meno funzionali. E allora non è necessariamente un male se la Fiorentina, sotto il proprio albero addobbato di viola, tirerà fuoridallo scatolone del centrocampista invece di Frendrup. Già, perché la viola non è rimasta a guardare e, di fronte ad un emergenza numerica, ha deciso di intervenire con estremo tempismo andando a definire l'accordo per quello che, nell'idea del club, è l'ideale sostituto di Edoardo Bove, a cui mandiamo l'ennesimo abbraccione.per un quadriennale dopo mezza stagione in prestito. Resta da definire qualche piccolo dettaglio col Napoli, ma la sensazione è che alla fine l'operazione si farà, e in tempi relativamente brevi.

Altre impellenze la Fiorentina non le ha, se non quella di mettere in rosa un vice Kean. E tornando al tema dei regali,potrebbe essere come quei calzini di lana regalati dalla zia. Un regalo che non ti fa urlare "wow", che non è costosissimo, ma che poi si rivela estremamente utile nel momento del bisogno. Servirà parlarne col Monza, ma il ragazzo difficilmente direbbe di no a quella che, probabilmente, sarebbe l'ultima grande chiamata a 34 anni suonati. E quello dell'attaccante potrebbe non essere l'unico argomento di discussione col Monza.Perché il resto del mercato viola lo si imposterà in base alle uscite che si andranno a perfezionare. "Cederemo gli scontenti", ha dichiarato il dg Ferrari pochi giorni fa.ad un passo dal lasciare Firenze per il ritorno al River Plate, con la Fiorentina pronta a citofonare proprio in casa Monza per Pablo Marì, che rinforzerebbe il reparto insieme a Valentini, atteso a Firenze nei prossimi giorni. E poi c'è Capitan Cristiano Biraghi, in rotta totale con Palladino e che potrebbe partire in direzione Napoli. Sempre su quella fascia andrà definita la situazione di Parisi, anche lui chiuso da Gosens. La società e il tecnico credono nell'ex Empoli, ma se la sua volontà sarà quella di andare verrà accontentato, e in questo senso può tornare di moda il nome di

Ipotesi, scenari, trattative. E poi ci sono i sogni, custoditi gelosamente nel cassetto e che, oggi, risultano essere piste di difficile (per non dire impossibile) percorrenza. Una di queste è certamente, che guadagna cifre considerate fuori mercato per le casse viola, ma che è apprezzato non poco dalle parti del Viola Park. L'altra, più esotica, porta aautentica stella del Botafogo che potrebbe dare uno sprint in più alla Fiorentina sulle fasce. Il suo cartellino costa oltre 20 milioni di euro, ma Commisso ha dichiarato di essere disposto ad uno sforzo, se ce ne sarà bisogno. E allora chissà che non possa arrivare anche qualche bella sorpresa col nuovo anno...