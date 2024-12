Insulti di stampo razziale a Vlahovic e non solo: maxi multa alla Fiorentina, la ricostruzione e le altre decisioni

AFP or licensors

Di seguito le decisioni delrelativamente agli episodi di Juventus-Fiorentina, 18esima giornata di campionato, terminata 2-2 allo Stadium e tutte le altre partite del turno:“Ammenda di: alla Soc.per avere suoi sostenitori, al 6° del primo tempo, a causa di un coro discriminatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, costretto l’Arbitro a sospendere la gara per circa due minuti; come da protocollo, veniva effettuato l'annuncio del comunicato contro la discriminazione; i sostenitori del predetto coro erano quantificati dai collaboratori della Procura federale per il 30% dei tifosi presenti nel settore (955); dopo l’annuncio e anche grazie al fattivo intervento del capitano della Soc. Fiorentina non si sono più verificati cori di questo genere; i responsabili dell'Ordine pubblico non sono stati in grado di stabilire con sufficiente grado di certezza quale settore del tifo dello stadio di appartenenza fosse coinvolto”.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc.per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo, lanciato una moneta nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.Ammenda di € 5.000,00: alla Soc.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria tre monete, senza arrecare danni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.Ammenda di € 4.000,00: alla Soc.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc.a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l'inizio del primo tempo.Ammenda di € 3.000,00: alla Soc.per avere suoi sostenitori, al 44° del primo tempo, intonato ripetutamente un coro insultante nei confronti dell'Arbitro.Ammenda di € 3.000,00: alla Soc.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due accendini sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.Ammenda di € 2.000,00: alla Soc.per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo, lanciato una moneta nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc.per avere suoi sostenitori, al 38° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.Ammenda di € 2.000,00: alla Soc.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.Ammenda di € 1.500,00: alla Soc.per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.CALCIATORI ESPULSI

EFFETTIVA DI GARA EDAMMENDA DI € 10.000,00Tommaso (Bologna): per avere, al 6° del secondo tempo, colpito con una manata il volto di un avversario; infrazione rilevata da un Assistente.EFFETTIVA DI GARAVILLAR Pablo (Monza): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.CALCIATORI NON ESPULSISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA EDAMMENDA DI € 1.500,00Manuel (Juventus): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quinta sanzione).

EFFETTIVA DI GARAEdoardo (Como): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).