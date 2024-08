Fiorentina, De Gea il preferito di Palladino. E si cerca una soluzione per Christensen

Getty Images

Il capitolo portiere per quello che riguarda la Fiorentina potrebbe riservare diverse sorprese. Stando a quanto scrive questa mattina la Nazione potrebbero esserci movimenti a breve e il club gigliato sta lavorando per portare in violaPradè e Goretti stanno cercando di trovare un accordo sull'ingaggio dello spagnolo che è il preferito sia della dirigenza che di Raffaele Palladino. Tuttavia, vista la politica di contenimento dei costi della società gigliata, il suo stipendio dovrà essere parametrato a quelli del resto del roster.

- E con un De Gea in entrata è inevitabile che almeno un portiere debba uscire. Secondo il quotidiano sia Terracciano che Christensen sono in bilico ma è il danese quello maggiormente indiziato a lasciare Firenze, sebbene di offerte concrete non ne siano ancora arrivate.