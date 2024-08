Gudmundsson più vicino alla Fiorentina: nuova offerta al Genoa

LA JUVENTUS SPINGE PER NICO GONZALEZ

e lasono sempre più vicini: il club viola ritocca l'offerta per la stessa dele vede il traguardo.I toscani portano avanti la campagna di rafforzamento e hanno individuato nell'islandese classe 1997 il nome giusto per completare il reparto offensivo a disposizione di Raffaele Palladino, a maggior ragione considerando l'incertezza sul futuro di(cercato da Atalanta e Juventus).- Negli scorsi giorni la Fiorentina aveva offerto, ma non aveva ottenuto il "sì" del Genoa. Ora, riferisce Sky Sport, i gigliati hanno modificato la proposta. Il Grifone chiede un altro piccolo sforzo, ma le parti sono vicinissime all'accordo. Per Gudmundsson pronto un contratto di cinque anni da poco più di 2 milioni di euro netti a stagione.

Gudmundsson sta andando via a condizioni abbordabilissime.



Inzaghi lo ha chiesto due giorni fa, l’ultima volta. L’islandese ha aspettato 27 giorni che qualcosa si muovesse, ma l’Inter non è riuscita a trovare una collocazione a Correa e tutt’oggi è molto morbida con Arnautovic.… pic.twitter.com/Dtxlckc5G5 — Pasquale Guarro (@GuarroPas) August 5, 2024

- La Fiorentina è allo scatto decisivo per Gudmundsson, mentre l'resta bloccata. Pochi giorni fa Simone Inzaghi ha chiesto nuovamente il suo ingaggio, ma i nerazzurri non sono riusciti ancora a effettuare cessioni in attacco () per poter operare in entrata e così l'islandese ora si avvicina a grandi falcate ai viola.