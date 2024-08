Calciomercato.com

Grosseto-Fiorentina: formazioni, dove vederla in tv e streaming

15 minuti fa



La Fiorentina non si ferma e prosegue il programma di avvicinamento all'inizio ufficiale della stagione: c'è il Grosseto in amichevole.



Un derby toscano e un test estivo diventato ormai un appuntamento consueto quello tra il Grosseto e la Fiorentina.



I viola di Raffaele Palladino, reduci dalla tournée inglese, scendono subito in campo dopo il test con il Montpellier (domenica 4 agosto).



La Fiorentina farà il suo esordio nella Serie A 2024/25 sabato 17 agosto a Parma, contro la neo-promossa formazione guidata da Fabio Pecchia (ore 18.30).



Tutte le informazioni su Grosseto-Fiorentina: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.