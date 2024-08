Fiorentina, De Gea: "Tante offerte, ma mi mancavano le motivazioni. Ora sono nel posto giusto"

è stato presentato oggi come nuovo portiere della. Queste sono le sue parole: "Sonodi essere qui. Darò tutto per la Fiorentina e i tifosi. Vorrei ringraziare tutto lo staff per il benvenuto.. Dovevo essere al 100%. Quando ho saputo della Fiorentina ho avuto le idee chiare. Qui ci sono tifosi ottimi e un grande ambiente. La decisione è stata facile"- "Qui sono passati grandi portieri e grandi giocatori.e dare tutto per la maglia viola. Aiutando i più giovani e portando una mentalità vincente."

"Di attaccanti ne vorrei sfidare diversi.Voglio portare esperienza a tutta la squadra e prometto di dare sempre il mio massimo, allenandomi al 100%. La Serie A è uno dei campionati migliori al mondo. Non vedo l'ora di affrontare tutti i nostri avversari"- "In Spagna c'è un detto:Dobbiamo pensare a breve termine, andando avanti gara dopo gara. Dobbiamo cercare di centrare tutti gli obiettivi, anche se è difficile"

"Non ho giocato, è vero, maSono stato a Manchester e Madrid allenandomi. Sapevo che sarei tornato per competere al massimo.Ho passato 12 anni in un grande club, è stata casa mia e il mio cuore resterà sempre lì."Sto benissimo e mi sono allenato in maniera molto intensa. Sono ad un buon livello. Magari mi servirà un po' di tempo, ma gioco da tanti anni.

"La competizione fa sempre bene. È importante che non sia facile giocare e che ci sia gente pronta a prenderti il posto.Conosco i portieri e i compagni, anche se ancora non mi sono allenato con loro. Non vedo l'ora di allenarmi insieme a loro"- "Ho avuto tante offerte. Ma. E la Fiorentina mi aveva contattato rendendo tutto facile. Quando le parti vogliono che arrivi la fumata bianca diventa tutto semplice e veloce.- "Ci sono tante opinioni su questo. Il portiere deve avere qualità coise il mister lo chiede. Ma la cosa più importante di un portiere èPenso di essere un portiere completo. Adesso dobbiamo conoscerci meglio e migliorare tutti insieme"

- "Non ho parlato tantissimo con lui ancora. Ma. Gli piace giocare dal basso attirando gli avversari. Il suo calcio è moltodeve essere, così come lui. Dobbiamo allenarci e migliorare ad ogni allenamento""Mi piace allenarmi con gli altri portieri. Cerco di dar loroe aiutarli come posso. La Gent è contenta del mio ritorno. C'era voglia di rivedermi, e questo è un buon segno. Spero che vada tutto bene.""Non ci sono errori singoli. C'è un meccanismo che si deve oliare al meglio.Gli errori, quando ci sono, sono di tutti. Portiere migliore al mondo? Domanda difficile. Ci sono tanti ragazzi fortissimi"

- "Conta il calcio per me, poi. Non mi importava molto della città in sé per sé, mi interessava il progetto"