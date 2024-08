Getty Images

Incontro fra Fiorentina e Juve per Nico Gonzalez. Entro la settimana l'argentino sarà bianconero

34 minuti fa



Arrivano novità per quello che riguarda Nico Gonzalez e il suo possibile passaggio alla Juventus. Secondo quanto racconta La Gazzetta dello Sport in edicola stamani, i bianconeri e la Fiorentina si sono incontrati ieri per limare gli ultimi dettagli.



SUMMIT - Pradè e Giuntoli si sono trovati a Forte dei Marmi dove hanno avuto un colloquio positivo in tal senso. I bianconeri hanno messo sul piatto 30 milioni di euro, forti di un accordo già sostanzialmente trovato con il calciatore.



SBLOCCO - La Fiorentina sta aspettando solamente di ufficializzare l'inserimento di Gudmundsson in rosa e poi darà il via libera per l'addio dell'ex Stoccarda. Il quotidiano è piuttosto sicuro che Nico Gonzalez sarà un giocatore della Juventus entro la fine di questa settimana.