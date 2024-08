​Fiorentina, Richardson è arrivato: ora visite mediche e firma

Filippo Caroli, inviato

un' ora fa



La Fiorentina accoglie il suo quinto colpo in questa sessione di calciomercato, il primo che va a rinforzare una mediana rimasta orfana di diversi calciatori. Amir Richardson è appena atterrato con un volo privato a Firenze e si prepara a diventare un nuovo calciatore viola, come testimoniano le immagini registrate dal nostro inviato.



ACCORDI - Richardson arriva dal Reims a titolo definitivo per circa 10 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita. Adesso per il francese è il momento delle visite mediche e poi apporrà la firma sul contratto che lo legherà ai viola per quattro stagioni. Richardson è stato, nei giorni scorsi, impegnato con la nazionale marocchina nella rassegna olimpica dove ha raggiunto il terzo posto giocando tutto il torneo da protagonista. La viola spera che possa prendere in mano anche il centrocampo gigliato.