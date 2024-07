Fiorentina, Dodò: "Vincerò la scommessa con Kean. Kayode? Per me è un figlio"

Getty Images

ha parlato in una lunga intervista concessa a Radio Bruno direttamente dal ritiro che la Fiorentina sta svolgendo in Inghilterra: "Ci troviamo bene con l'idea di gioco del nuovo mister e stiamo lavorando bene anche sul campo. Questo è buono non solo per la squadra, ma anche per me, perché mi piace molto attaccare la porta. In una difesa a quattro il terzino deve sempre stare in difesa, con la difesa a tre mi trovo meglio, perché posso dare anche maggior contributo in fase offensiva. Almeno 8 assist a Kean? Certo che ce la farò, credo che in campo possiamo fare molto bene, stando anche molto più vicini. Cosa mi ha chiesto Palladino? Quando mi chiamò mi disse subito le sue intenzioni, devo cercare di aiutare tanto in attacco."

"Un peccato lasciarsi alle spalle quelle due finali. Quest'anno la Conference sarà più difficile, con squadre molto più forti. Dobbiamo andare lì, alzare il nostro livello e portare un trofeo a Firenze, perché se lo merita."- "È un figlio per me, anche se ho 25 anni. Mi piace come tipo di persona. È un ragazzo spettacolare, che ti ascolta sempre. Di brasiliani adesso ci sono solo io, ma mi trovo bene con tutti nella squadra."- "Il compagno più simpatico? Kayode, mi diverto tantissimo con lui. Ragazzi seri non ci sono (ride, ndr), prima era Cabral. Quello più particolare? Christensen."