Getty

Fiorentina, è addio ufficiale con Italiano: per i bookie ora è testa a testa Palladino-Sarri

29 minuti fa

Era già nell’aria da diversi giorni ma dopo il recupero di campionato di domenica, Vincenzo Italiano ha annunciato che non sarà più l’allenatore della Fiorentina. Il tecnico, capace di portare i viola a giocarsi tre finali in due anni, è il favorito per prendere il posto di Thiago Motta a Bologna, a quota 1,30 per gli esperti. Per la panchina della Fiorentina invece è testa a testa tra Raffaele Palladino, attuale tecnico del Monza, in pole a 1,30 su Maurizio Sarri, ancora disoccupato dopo l’addio alla Lazio, offerto a 2,50 dai betting analyst, mentre chiude il podio Stefano Pioli, anche lui alla ricerca di una nuova avventura, a 10 volte la posta.