Getty Images

Cagliari-Fiorentina, 33a giornata di Serie A

è una delle partite rinviate nel giorno di Pasquetta, valide per la 33esima giornata della Serie A 2024/25 e posticipate a causa della scomparsa di Papa Francesco. I sardi cercano punti importanti per centrare definitivamente l’obiettivo salvezza, i viola, invece, senza Moise Kean, vanno alla rincorsa di un posto nell’Europa che conta.CAGLIARI-FIORENTINA 0-0(4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Prati; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli. All. Nicola

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Cagliari-Fiorentina in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

(3-5-2): De Gea; Pongracic, Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Beltran. All. Palladino.: Marinelli