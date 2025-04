Parma-Juventus LIVE formazioni ufficiali: Kolo Muani con Vlahovic, c'è Pellegrino

2024 Getty Images

Dopo il rinvio della partita, inizialmente in programma lunedì 21 aprile, per la morte di Papa Francesco, Parma e Juventus scendono in campo al Tardini. Le squadre di Christian Chivu e Igor Tudor si trovano di fronte alle 18:30 per la sfida valida per la 33^ giornata di campionato. I bianconeri, ancora senza Koopmeiners, non convocato, cercheranno di superare il Bologna, che, battendo l'Inter, si è portato al quarto posto con 60 punti contro i 59 della Juventus. In cerca di punti salvezza, invece, i gialloblù, attualmente a 28 punti, a +3 su Venezia ed Empoli.

JUVENTUS-PARMA

IL TABELLINO

MARCATORI:

FORMAZIONI UFFICIALI

PARMA (3-5-2): Suzuki; Leoni, Vogliacco, Valenti; Delprato, Keita, Bernabé, Sohm, Valeri; Pellegrino, Bonny. All. Chivu.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Renato Veiga, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Nico Gonzalez, Kolo Muani; Vlahovic. All. Tudor

AMMONITI:

ESPULSI:

ARBITRO: Chiffi