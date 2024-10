Fiorentina, è pace fatta col Comune per lo stadio: "Ecco cronoprogramma e termine dei lavori"

Getty Images

Alla fine Fiorentina e Comune di Firenze hanno deciso di andare a braccetto nel progetto di rifacimento dello stadio Artemio Franchi di Firenze. Il progetto, che è in questo momento in attuazione coi lavori che stanno riguardando la curva Fiesole, presenta ancora alcuni punti da chiarire, come la mancanza di una cospicua somma per il completamento dei lavori o la possibilità che la Fiorentina giochi fuori dall'impianto durante una fase dei lavori. Tuttavia, un incontro avvenuto oggi fra la dirigenza viola e la sindaca di Firenze Sara Funaro ha portato alla diramazione di un comunicato congiunto che inaugura una nuova fase di collaborazione fra le parti.

- "La sindaca Funaro ha presentato al presidente Commisso una prima ipotesi del cronoprogramma dei lavori di riqualificazione dello stadio Franchi, ipotizzando che la Fiorentina continui a giocare tutte le partite casalinghe nell’impianto di viale Manfredo Fanti durante le varie fasi dei lavori, fino alla conclusione. Questa ipotesi comporterebbe una fine dei lavori nella primavera del 2029 con una capienza di posti a crescere nelle varie fasi dei lavori. Inoltre, secondo il cronoprogramma presentato, in occasione del centenario della società, che cadrà il 29 agosto 2026, il Franchi sarà utilizzabile e avrà una capienza pari a 34.478 posti lordi. Già dalla prossima settimana si riuniranno i tavoli operativi, nei quali i tecnici del Comune e della Fiorentina valuteranno i vari aspetti del cronoprogramma. La Fiorentina ha dimostrato interesse ad avere un ruolo importante nella gestione dello stadio e delle attività collegate