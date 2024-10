Milan, Calabria ko: salta la gara con la Fiorentina

Brutte notizie in casa Milan. A due giorni dalla trasferta di Firenze contro la squadra di Palladino, Fonseca dovrà rinunciare a Davide Calabria. Secondo quanto riporta Sky Sport, il difensore rossonero salterà il prossimo turno di campionato per un problema al polpaccio. I rossoneri quindi andranno a Firenze senza il classe '97, l'allenatore valuterà chi schierare al posto suo da terzino destro.



CHI GIOCA AL POSTO DI CALABRIA - Con l'indisponibilità di Calabria, semaforo verde per Emerson Royal costretto a fare gli straordinari dopo aver già giocato da titolare in Champions League contro il Bayer Leverkusen, rimanendo in campo per tutta la partita. Nelle idee di Fonseca al centro della difesa i favoriti per partire dal primo minuto sono Gabbia e Tomori, con Pavlovic che scalpita per prendere il posto di uno dei due: eventualmente potrebbe giocare al posto dell'inglese.

- Il ko di Calabria apre anche le porte della prima squadra ad alcuni giovani che Fonseca porterà su dal Milan Futuro: i giocatori più indiziati sono lo spagnolo classe 2005, e l'italiano, un anno più grande del compagno. Quest'ultimo ha giocato 9 partite tra Serie C e Coppa Italia Serie C, il primo ha fatto 6 presenze e due gol con il Milan Futuro, più un paio di panchine con la squadra di Fonseca.