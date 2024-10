Milan, Fonseca non si fida della Fiorentina: come cambia la formazione, da Morata a Pavlovic

Domenica sera il Milan chiuderà la settima giornata di Serie A all’Artemio Franchi contro la Fiorentina. L’avvio claudicante della Viola non fa dormire sonni tranquilli a Paulo Fonseca, che si fida poco della partita e lo ha detto chiaramente ai suoi ragazzi in questi giorni, perché se in Champions League ci si può ancora aggrappare al calendario e al gap tecnico con le più forti, per il campionato invece non ci sono esistono più gli alibi. Ecco perché contro Gudmundsson e compagni il tecnico portoghese intende fare pochi cambi rispetto all’undici tipo.

MORATA IMPRESCINDIBILE - Il secondo tempo della BayArena contro il Bayer Leverkusen ha confermato, ancora una volta, quanto Morata sia fondamentale per questo Milan. Con lo spagnolo in campo la squadra é più corta e aggressiva oltre a creare più occasioni da gol. Alvaro sarà titolare dietro al confermatissimo Abraham: Fonseca ora si aspetta anche i gol dall’inglese. Confermato anche il blocco di centrocampo con Reijnders più avanzato rispetto a Fofana, con Leao libero di inventare a sinistra e Pulisic che dovrà lavorare per legare i reparti partendo dalla destra.

DUE DUBBI - L’unico cambio rispetto alla formazione vista mercoledì in Champions League é previsto in difesa. Nelle idee del tecnico portoghese Gabbia-Tomori è la coppia difensiva titolare. Pavlovic si è allenato bene negli ultimi 10 giorni e reclama spazio e potrebbe essere l’inglese a cedergli il posto.



Non sarà della partita Calabria che ha accusato un nuovo problema al polpaccio sinistro, straordinari quindi per Emerson Royal con uno tra Jimenez e Bozzolan che salirà in Prima squadra dal Milan Futuro.