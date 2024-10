Inter, sfida alla Juventus per Bertola: chi è il talento dello Spezia che si ispira a Nesta e che Ausilio ha già visionato

Il calciomercato in casanon dorme mai e, proprio come fatto un anno fa quando in questo periodo venivano bloccati Zielinski e Taremi, in questa annata gli uomini mercato nerazzurri hanno iniziato a muoversi in vista della prossima estate seppur con mantra e obiettivi differenti. La linea dettata da Oaktree è chiara ed è nel segno dell'abbattimento dei costi e della futuribilità. È così che il possibile colpo, seppur in scadenza a giugno con il Bayer Leverkusen, oggi non è considerato prioritario, mentre potrebbe esserloper almeno due motivi differenti.

Sostenibilità e futuribilità sono le parole chiave e oggi ilriesce ad incarnarle entrambe. In primo luogo, appunto, per il costo. Salvo sorprese, infatti, sarebbe una voce nulla a bilancio dal punto di vista del cartellino, essendo in, e minima dal punto di vista salariale essendo oggi arrivato a poco più di 1Cifre contenutissime che, abbinate all'età essendo lui solo 21enne, lo rendono un profilo ideale per i progetti di Oaktree.Centrale difensivo dotato di un gran fisico (alto oltre un metro e novanta), destro di piede e con una grandissima capacità di lettura, è arrivato allo Spezia da giovanissimo e dopo un anno di prestito al Montevarchi in Serie C, è tornato in pianta stabile in Liguria dove quest'anno si è già ritagliato un ruolo da protagonista confra Serie B e Coppa Italia. In passato ha raccontato di ispirarsi ad Alessandro Nesta "uno dei più forti che ci siano", ma "in famiglia" (quella dell'agente Tullio Tinti ndr.) ha anche Alessndro Bastoni come esempio di crescita da seguire.

Più volte nel corso della stagione gli scout interisti che stanno seguendo la crescita dilo hanno seguito dal vivo e anche nel corso dell'ultima partita giocata dalla Nazionale Under 21 gli uomini mercato dell'Inter erano presenti al Nereo Rocco di Trieste per il pareggio 1-1 che ci ha qualificati ai prossimi Europei.Oltre all'Inter c'è anche la Juventus sul ragazzo anche perchéL'allenatore oggi in bianconero lo inserì a gara in corso anche nell'ultima giornata di campionato contro il Napoli di quella stagione. La Juventus c'è, l'Inter anche, per Bertola sarà ancora una lunga sfida.