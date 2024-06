Il Villarreal ci prova per Zaniolo: sfida alla Fiorentina

Getty Images

Non potrà partecipare a Euro 2024 con l'Italia, ma persarà ugualmente un'estate caldissima:Il fantasista classe 1999 è tornato al, proprietario del cartellino,dopo una stagione non entusiasmante con la maglia dell', 40 presenze complessive e 3 gol con gli inglesi. Ciliegina su una torta amara la microfrattura al metatarso che gli impedisce di giocarsi un posto ai prossimi Europei con gli Azzurri di Luciano Spalletti.Nel frattempo si muove il mercato attorno all'ex Inter e Roma e spunta una nuova pista per lui: la Spagna.

- Ilinfatti è fortemente interessato a Zaniolo e ha già mosso i primi passi concreti: come riferito da Relevo, il Submarino Amarillo sta già lavorando per ottenere ildel calciatore italiano. Difficile invece per il club di Fernando Roig completare un acquisto a titolo definitivo, perché per convincere il Galatasaray servirebbero almeno, la cifra che il club di Istanbul ha pagato nel 2023 per prelevare Zaniolo dalla Roma.- Una nuova possibilità per Zaniolo, il Villarreal fa sul serio e prova ad anticipare la concorrenza per il classe 1999. Sopratutto quella dall'Italia e dalla Serie A. Ci ha pensato il, ci pensa soprattutto lache solo pochi giorni fa ha incassato il gradimento dello stesso giocatore: "Fiorentina? Fa piacere leggere di questo interesse, ma ora è presto, troppo presto per sapere dove giocherò nella prossima stagione. Un anno e mezzo fa ci sono stati incontri e dialoghi col Milan ma poi non se n'è fatto nulla, succede spesso nel calcio".

- A giocare a favore della Viola, che nel frattempo si prepara all'arrivo dicome nuovo allenatore, c'è la nostalgia di casa. Zaniolo, alla fine dello scorso marzo, ha ammesso pubblicamente di sentire laUn fattore che, tuttavia, non spaventa il Villarreal, convinto che lo stile di vista spagnolo - simile a quello italiano -, una proposta tecnica convincente e lo stimolo di un'avventura in Liga possano convincere il 24enne ad accettare di vestirsi di giallo la prossima stagione.