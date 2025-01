Fiorentina, Galli bacchetta Pradè: "I panni sporchi si lavano in casa. Se ci sono problemi faccia i nomi"

L'ex portiere della Fiorentinaha parlato ai microfoni di Lady Radio, dove si è espresso a proposito delle parole di Daniele Pradè nel post partita di Monza-Fiorentina. Il dirigente viola si era detto incazzato (sic) per la prestazione contro i brianzolo e ha fatto riferimento ad alcuni elementi della rosa che avrebbero 'mal di pancia': "Pradè ha fatto un ottimo lavoro nel costruire una squadra più forte, e gliene ho dato atto. Tuttavia, non condivido il modo in cui ha affrontato la situazione ieri sera: certe dichiarazioni, da una figura con la sua esperienza, mi hanno sorpreso."

"Se ci sono problemi con alcuni giocatori, vanno affrontati con chiarezza, facendo nomi e cognomi, senza generalizzare. Le questioni delicate devono essere risolte nello spogliatoio, perché uscirne pubblicamente rischia solo di creare confusione e tensioni inutili. Se ci sono giocatori con ambizioni diverse o che si accontentano, si affronta la cosa con decisione, ma senza destabilizzare il gruppo."