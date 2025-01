Fiorentina, Ikoné e Colpani non convincono. Chieste informazioni su Man: la situazione

Getty Images

Ormai è chiaro come la Fiorentina voglia provare a regalare a Palladino e i suoi tifosi un grande colpo per quello che riguarda il reparto d'attacco. L'identikit è quello di un esterno mancino, che possa giocare a destra col piede invertito.IL motivo è da ricercare nel basso rendimento dei calciatori che la Fiorentina ha da quella parte di campo. Stiamo parlando di Jonathan Ikoné e di Andrea Colpani, che non stanno convincendo da inizio stagione. I viola sono in forte pressing sudel Botafogo, ma le alte richieste del club brasiliano (30 milioni di euro) stanno frenando l'affare. Ecco perché i gigliati hanno messo gli occhi altrove, in particolare in casa Parma

A svelarlo sono i colleghi di Violanews che spiegano come Pradè abbia messo gli occhi su.Il romeno è profilo gradito dalle parti di Via di Ripoli e il club gigliato avrebbe già chiesto informazioni su di lui, seppure ancora non siano arrivate delle offerte ufficiali.