Due anni di contratto a quasi due milioni netti a stagione. È l'offerta della Fiorentina per Rino Gattuso, ma come scrive La Gazzetta dello Sport l'attuale allenatore del Napoli aveva chiesto qualche giorno per valutare tutta la situazione. Ieri il tecnico calabrese sembra essersi orientato verso un no alla Fiorentina. Una scelta comunicata subito ai dirigenti viola, anche se Commisso spera ancora in un ripensamento: il no definitivo non è arrivato. Nel frattempo, però, la Fiorentina è tornata subito a guardarsi intorno. La pista estera è nuovamente d’attualità: c'è Marcelino, che ha costruito un fantastico progetto tecnico a Bilbao, oppure Fonseca, o ancora Garcia - che non convince - e restando all'estero anche Ferreria del Palmeiras e Domenico Tedesco che lavora in Russia. L'idea dei dirigenti viola comunque è quella di affidare la squadra ad un giochista.