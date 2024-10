Fiorentina, Gosens: "L'Italia è casa mia. Palladini? Ci ha messo un po' ma ora giochiamo benissimo"

Getty Images

L'esterno della Fiorentinaè intervenuto ai microfoni di Copa Ts dove ha parlato della stagione che sta vivendo con la maglia gigliata: "Io e la mia famiglia in Germania non ci sentivamo a nostro agio e volevamo cambiare. La voglia di venire a Firenze era tanta perché l'Italia ormai la sentiamo come una casa. Abbiamo una rosa equilibrata col giusto mix di giocatori giovani e di esperienza. Sono molto felice per come stanno andando le cose, il mister ci ha messo un po' di tempo insegnarci il suo gioco ma adesso giochiamo veramente bene. Ricordo bene il gol segnato al mio esordio con la Fiorentina, ho esultato veramente tanto. Il mio inserimento è stato semplice perché conoscevo già la lingua. Qua mi sento apprezzato il che mi rende molto felice."

- "Non sarà una partita semplice ma sono queste partite che ci faranno capire che tipo di campionato faremo e quali potranno essere i nostri obiettivi di classifica "